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Главный тренер «Флориды» Кенневилль оставил свой пост из-за секс-скандала

  /   Обновлено: 29 октября 2021 12:03
Спорт
Главный тренер «Флориды» Кенневилль оставил свой пост из-за секс-скандала
ТАСС  /  Charles Rex Arbogast / AP

Санрайз, 29 октября. Тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль покинул занимаемый пост из-за сексуального скандала 11-летней давности.

Пресс-служба «Флориды» на официальном сайте сообщила, что 63-летний канадский наставник Джоэль Кенневилль отправлен в отставку. Соответствующее решение было принято руководством клуба после обнародования результатов расследования секс-скандала, который произошел в «Чикаго» в 2010 году. Тогда Кенневилль возглавлял «Блэкхоукс» и являлся участником рассмотрения заявления нападающего Кайла Бича, обвинявшего в насилии видеотренера Брэда Олдрича.

Известно, что с экс-тренером «Флориды» уже встречались комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли. Не исключено, что в ближайшее время лига применит санкции к Кенневиллю, под руководством которого клуб из Санрайза одержал семь побед в семи матчах на старте сезона.

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