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Бывший муж Бузовой поставил ультиматум готовящейся к родам Костенко
Шоу-бизнес
Бывший муж Бузовой поставил ультиматум готовящейся к родам Костенко
Pr Scr instagram.com  /  @kostenko.94

Москва, 29 октября. Известный футболист и блогер Дмитрий Тарасов рассказал, в каком случае он готов поехать на очередные роды своей супруги Анастасии Костенко.

Идеальная семья спортсмена последнее время трещит по швам. Несколько дней назад его молодая жена, модель Анастасия Костенко отписалась от него в социальной сети Instagram и убрала фамилию на своей странице. Долгое время звезды не комментировали происходящее в семье.

Недавно во время общения со своими подписчиками Тарасов рассказал, что не принял решение, ехать ли ему к супруге в родильный дом, и выдвинул ультиматум. В это время модель уже находилась в больнице, готовясь родить спортсмену третьего ребенка.

«В связи с последними событиями, которые у нас произошли, пока Настя на меня не подпишется и не вернет фамилию, я подумаю», — ответил Тарасов на вопрос фолловеров в Instagram.

В следующем видео он появился вместе с детьми, и заявил, что готовящаяся к родам Костенко бросила его с дочерьми. Однако он не унывает и заверяет поклонников в том, что сможет справиться со сложившейся ситуацией. При этом непонятно, шутит футболист, или действительно так рассуждает о своей семье. Однако подписчики его аккаунта знают, что бывший супруг певицы Ольги Бузовой не слишком деликатен в общении с женщинами.

Ранее сообщалось, что многодетный отец станет игроком медийного футбольного клуба «На спорте». Его товарищами по команде будут TikTok-блогер Даня Милохин и популярный рэп-исполнитель T-Killah.

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костенко семья тарасов
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