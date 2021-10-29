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Политолог Сатановский призвал прислушиваться «ко всем неадекватным» заявлениям Украины
Политика
Политолог Сатановский призвал прислушиваться «ко всем неадекватным» заявлениям Украины
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 октября. Политолог и востоковед Евгений Сатановский сделал неожиданное предположение о планах Украины по России.

Как считает эксперт, Украина в скором времени попытается устроить диверсии на территории России, и не только в Крыму. Уже сейчас в Киеве заметно возбуждение, поэтому не исключены провокации на этой волне, уверен он.

По мнению политолога, президент Украины Владимир Зеленский и его команда отмечают «праздник на своей улице» из-за решения по скифскому золоту и беспилотникам в Донбассе. Пресса страны пропагандирует подобные заявления во всем мире, говорит Сатановский. Подобная агитация и пропаганда перейдет в попытки «реальных действий», не исключил он.

«Украина готовится к нанесению диверсионных ударов на российской территории, и не только в Крыму. Сколько мы будем смотреть на этот цирк на конной тяге?» — поинтересовался востоковед.

Политолог Сатановский призвал прислушиваться «ко всем неадекватным» заявлениям Украины
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как считает Сатановский, несмотря на порой бредовые заявления советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, России стоит прислушиваться «к любым неадекватным сумасшедшим» в этой ситуации.

Как считает политолог Рафаэль Ордуханян, Донбасс ни в какой форме не вернется в состав Украины, он будет интегрирован в Россию. Эксперт отметил, что Правительство РФ пока не решило, как именно ЛДНР войдут в состав государства. Однако республики однозначно не вернутся под влияние Киева.

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