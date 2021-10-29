Телеведущий Норкин пошутил про ковидные ограничения и Ларису Ивановну из «Мимино»

Москва, 29 октября. Ведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин рассказал телезрителям и гостям студии шутку про локдаун и героиню советского фильма «Мимино».

Темой очередного выпуска программы стали введенные ковидные ограничения. Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе. Власти регионов ужесточают меры на фоне распространения инфекции.

Норкин часто высказывается на резонансные темы, и локдаун не стал исключением. Ведущий «Места встречи» сразил зрителей наповал шуткой про ковидные ограничения, напомнив о сцене из фильма «Мимино».

Кадр из фильма «Мимино» /

Он предложил представить гостям студии, как бы могли происходить съемки киноленты в современных реалиях. Норкин пофантазировал, что сказал бы летчик Валико Мизандари во время телефонного звонка.

«Лариса Ивановна, с 28 числа в ресторан нельзя, приезжайте сразу ко мне», — рассказал под хохот аудитории телеведущий.

Ранее Норкин поделился анекдотом на тему пропусков в кафе, спортзалы и на массовые мероприятия. По сюжету истории, ведущий пришел в ресторан и предъявил QR-код. Однако ситуация приняла неожиданный поворот: охранники заведения отсканировали пропуск и заявили, что Норкин — куриная грудка за 270 рублей.