Digital-эксперт Орлова рассказала о плюсах и минусах анонсированного обновления «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» готовит обновленное мобильное приложение, которое начнет адаптироваться под каждого конкретного пользователя. Приложение будет предлагать новые сервисы, учитывая потребности и интересы человека. Причем смена предпочтений пользователя не останется незамеченной, раздел сервисов будет меняться вслед за интересами. Однако как раз-таки из-за этих нововведений информацию о себе в социальной сети придется размещать с особой осторожностью. Об этом в беседе с ФАН рассказала основатель Digital-агентства PR-Games Варвара Орлова.

С одной стороны, нововведения, которые сделают приложение более удобным для пользователя — это большой плюс. С другой стороны, как отметила Орлова, соцсети и так обладают излишним объемом персональной информации, и здесь уже идет речь о безопасности.

«Мы сами делимся с соцсетями личными данными, сами выбираем подписки на дополнительные сервисы, тематические каналы и т. д. Но теперь «ВКонтакте» будет иметь еще больше информации о каждом пользователе — имя, электронный адрес, номера мобильных телефонов, возраст, пол, данные о семейном положении, образовании и работе, родственниках, интересах, текущее местоположение, серийный номер и другие данные устройства. Теперь соцсеть станет больше разбираться в предпочтениях россиян, в их выборе относительно совершения покупок, частоте использования тех или иных приложений и так далее», — прокомментировала она.

По словам эксперта, если все эти данные используются только в коммерческих целях, для развития соцсети, для расширения рекламных возможностей — это одно. Но в последнее время произошло слишком много утечек личной информации клиентов и пользователей из разных ресурсов: маркетплейсов, банков, мессенджеров, соцсетей. И это не может не настораживать.

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«Вероятно, защититься в такой ситуации возможно, только если размещать о себе личную информацию с осторожностью. Надо обязательно проверять, кому именно вы даете доступ к ней», – рекомендовала она.

Как отметила Орлова, в остальном удобство и повышение функциональности для пользователя — это очень важно для мобильных приложений в целом, а для приложений социальных сетей — особенно. Именно в соцсетях люди проводят значительную часть времени и используют их не только для общения, но и для решения многих повседневных задач.

Ранее Privacy Affairs объявило, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook появились в продаже на одном из хакерских сайтов. Однако руководство компании опровергло информацию об утечке сведений пользователей.