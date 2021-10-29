Мать модели Джиджи Хадид собирается заявить в полицию на Зейна Малика

Москва, 29 октября. Мать модели Джиди Хадид Иоланда обвинила избранника дочери Зейна Малика в домашнем насилии. Она намерена обратиться в полицию.

Между Маликом и Хадид-старшей серьезный конфликт. Как утверждает мать манекенщицы, парень ударил ее. При этом возлюбленный модели все отрицает.

Певец рассказал свою версию происходящего. По его словам, мать Хадид заявилась к ним домой, когда дочери не было дома и закатила истерику. TMZ связалось с музыкантом, который дал комментарий по поводу произошедшего, пишет телеканал «360».

«Во благо нашей с Джиджи дочери я не буду разглашать никаких деталей касательно случившегося конфликта. Я искренне надеюсь, что Иоланда отзовет эти фальшивые обвинения и мы сможем разрешить этот конфликт в приватной семейной обстановке», — заявил Малик в беседе с журналистами.

Джиди Хадид и Зейн Малик встречаются с конца 2019 года, при это на протяжении последних четырех лет они то сходились, то расходились. Осенью прошлого года у пары родился ребенок.