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Мать модели Джиджи Хадид собирается заявить в полицию на Зейна Малика

  /   Обновлено: 29 октября 2021 11:52
Шоу-бизнес
Мать модели Джиджи Хадид собирается заявить в полицию на Зейна Малика
Global Look Press  /  in RW via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Москва, 29 октября. Мать модели Джиди Хадид Иоланда обвинила избранника дочери Зейна Малика в домашнем насилии. Она намерена обратиться в полицию.

Между Маликом и Хадид-старшей серьезный конфликт. Как утверждает мать манекенщицы, парень ударил ее. При этом возлюбленный модели все отрицает.

Певец рассказал свою версию происходящего. По его словам, мать Хадид заявилась к ним домой, когда дочери не было дома и закатила истерику. TMZ связалось с музыкантом, который дал комментарий по поводу произошедшего, пишет телеканал «360».

«Во благо нашей с Джиджи дочери я не буду разглашать никаких деталей касательно случившегося конфликта. Я искренне надеюсь, что Иоланда отзовет эти фальшивые обвинения и мы сможем разрешить этот конфликт в приватной семейной обстановке», — заявил Малик в беседе с журналистами.

Джиди Хадид и Зейн Малик встречаются с конца 2019 года, при это на протяжении последних четырех лет они то сходились, то расходились. Осенью прошлого года у пары родился ребенок.

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домашнее насилие хадид малик
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