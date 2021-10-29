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Глава OMV объявил о готовности к запуску первой нитки «Северного потока —2»

  /   Обновлено: 29 октября 2021 12:05
Экономика
Глава OMV объявил о готовности к запуску первой нитки «Северного потока —2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вена, 29 октября. Первая нитка газопровода «Северный поток — 2» заполнена, заявил глава OMV. Об этом пишет ТАСС.

Глава OMV отметил, что первая нитка «Северного потока — 2» наполнена газом и готова к запуску. Он подчеркнул, что газопровод может разнообразить маршруты поставок голубого топлива в Европу, сбалансировать спрос и предложение в регионе.

Работа «Северного потока — 2» может частично разрешить сложившуюся ситуацию на мировом энергетическом рынке, также считает бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas RRC, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон.

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газопровод omv сп-2
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