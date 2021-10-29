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Ямальские нефтяники обнаружили заблудившегося фламинго на Спорышевском месторождении

  /   Обновлено: 29 октября 2021 11:49
Общество
Ямальские нефтяники обнаружили заблудившегося фламинго на Спорышевском месторождении
pixabay.com  /  PD

Ноябрьск, 29 октября. Работники Спорышевского месторождения на Ямале спасли фламинго, который чуть не умер от холода. Птицу нашли сотрудники компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

О ситуации рассказали на телеканале «Ямал 1». Сообщается, что пернатого гостя вовремя транспортировали в служебное помещение и отогрели. Сейчас здоровью фламинго ничего не угрожает. Нефтяники планируют связаться с орнитологами насчет необычной птицы.

Как рассказал старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Соколов, последние 15 лет визиты птиц, для которых Ямал является нетипичным местом обитания, стали довольно частыми.

Ранее сообщалось, что московский зоопарк рассказал о рождении птенцов фламинго. Отмечается, что в период гнездования фламинго ведут себя довольно агрессивно. Между птицами случаются перепалки.

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птица находка фламинго
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