Ямальские нефтяники обнаружили заблудившегося фламинго на Спорышевском месторождении

Ноябрьск, 29 октября. Работники Спорышевского месторождения на Ямале спасли фламинго, который чуть не умер от холода. Птицу нашли сотрудники компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

О ситуации рассказали на телеканале «Ямал 1». Сообщается, что пернатого гостя вовремя транспортировали в служебное помещение и отогрели. Сейчас здоровью фламинго ничего не угрожает. Нефтяники планируют связаться с орнитологами насчет необычной птицы.

Как рассказал старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Соколов, последние 15 лет визиты птиц, для которых Ямал является нетипичным местом обитания, стали довольно частыми.

Ранее сообщалось, что московский зоопарк рассказал о рождении птенцов фламинго. Отмечается, что в период гнездования фламинго ведут себя довольно агрессивно. Между птицами случаются перепалки.