Северные кенгуру в Ростовском зоопарке получили новый просторный вольер

Ростов-на-Дону, 29 октября. Редких северных серых кенгуру переселили в новый вольер. Теперь познакомиться с новыми жителями Ростовского зоопарка сможет любой желающий.

Сотрудники зоопарка сообщили, что две самочки активно изучают новую территорию. Они отметили, что для животных был организован большой выгульный луг, засеянный травой, утепленный домик с вольерами-песочницами и с видом на озеро, а также установлен трехметровый забор.

Каждая из кенгуру показывает зоологам свой особенный характер — одна из них ведет себя осторожно и рассудительно, а вторая любопытна и активна. Девочки хорошо ладят друг с другом. Рацион питания жительниц северной части Австралии составляют яблоки, пекинская капуста, сухари, дубовые веники и люцерна.

В ближайшем будущем сотрудники зоопарка планируют найти для своих подопечных самца, чтобы повысить популяцию редкого вида серых кенгуру. Отмечается, что для этого необходимо будет приложить все усилия.

В конце июля молодая медведица Хатанга из Москвы переехала в Екатеринбургский зоопарк, сообщало издание РИАМО. Это решение было принято согласно программе размножения и сохранения популяции белого медведя.