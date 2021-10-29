NI: пятичасовой полет российских Ту-22М3 над Черным морем заставил НАТО понервничать

Вашингтон, 29 октября. Россия с помощью бомбардировщиков напомнила США и НАТО о своей доминирующей позиции в Черном море, заявил американский эксперт Питер Сучиу.

В публикации для издания The National Interest (NI) аналитик пишет, что несколько дней назад пара российских бомбардировщиков Ту-22М3 совершила пятичасовой полет над акваторией Черного моря, который заставил понервничать НАТО. По словам эксперта, этим ловким маневром российские военные дали понять, что Альянсу нечего делать в регионе, передает «ПолитРоссия».

Отмечается, что не так давно Россия модернизировала свои бомбардировщики. Они получили новое электронное оборудование, включая навигацию, связь, наведение, органы управления двигателем и топливными механизмами.

«Российские ВКС недавно провели испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты на модифицированной версии самолета Ту-22М3М», — сказано в публикации.

Федеральное агентство новостей /

Сучиу считает, что Россия не станет тянуть и в скором времени познакомит мировое сообщество с улучшениями Ту-22М3М на практике. Вероятнее всего, это произойдет над водами Черного моря, потому что этот регион, по мнению эксперта, лучше всего подходит для демонстрации новейших боевых систем страны.

Ранее сообщалось, что у НАТО возникли большие проблемы из-за Ту-22МЗ. Дело в том, что Россия отправила их на авиабазу Хмеймим в Сирии.