Москва, 29 октября. Экономический «коллапс» Украины при «молчаливом согласии» стран коллективного Запада — это крайне вероятный сценарий развития событий в ближайшем будущем. Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец рассказал, что нужно сделать Москве, чтобы добиться триумфа над Киевом.

Если Кремль как основной поставщик решится начать энергетическую блокаду Киева, крах не заставит себя долго ждать, уверен Зубец. Однако дождаться катастрофы недостаточно, предупредил эксперт.

«Например, у российских границ могут появиться до трех миллионов беженцев, которые захотят переехать в Россию. И что с ними делать? Их придется принять, дать жилье и работу. А это большие деньги», — размышляет Зубец.

Федеральное агентство новостей /

Украина выступает в авангарде агрессивной политики коллективного Запада, считает экономист. Только после того, как Россия сможет убедить Брюссель и Вашингтон во враждебности режима президента Владимира Зеленского демократическим ценностям, ждать помощи команде бывшего артиста «Квартала 95» будет неоткуда, раскрыл секрет «молчаливого» триумфа России над Украиной Алексей Зубец. В заключение эксперт напомнил древнюю китайскую мудрость: «Если долго и терпеливо сидеть на берегу реки, можно увидеть, как мимо проплывает труп твоего врага».

Стратегия, предложенная директором Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ, не нова. Как отметили читатели Wall Street Journal, Москва дождалась энергетического доминирования в Европе, не прилагая к этому никаких усилий — брюссельские чиновники все сделали сами.