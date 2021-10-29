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РБК: кировский губернатор Васильев может уйти в отставку из-за рекордно низких рейтингов
Политика
РБК: кировский губернатор Васильев может уйти в отставку из-за рекордно низких рейтингов
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Киров, 29 октября. Губернатор Кировской области Игорь Васильев не будет баллотироваться на новые выборы в 2022 году и может досрочно уйти в отставку. По информации РБК, причиной возможной отставки политика стали рекордно низкие рейтинги.

По данным СМИ, в Кремле рассматривают вопрос о снятии Васильева с поста, не дожидаясь истечения срока его полномочий. Глава Кировской области входит в так называемую «красную зону» — перечень чиновников с низкими показателями эффективности работы и уровня доверия населения. Как показывают соцопросы и наблюдения на местах, поведал источник РБК, рейтинг Васильева «катастрофически низкий».

Кировская область испытывает трудности в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции. Как стало известно 21 октября по итогам заседания губернатора Игоря Васильева с представителями бизнеса, в регионе вводится система QR-кодов.

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