Поклонники Давы обрушились на пнувшего его подарки Алексея Щербакова

Москва, 29 октября. Популярный рэпер Давид Манукян (Дава) стал новым гостем YouTube-шоу «Что было дальше» (ЧБД). После выхода эпизода в эфир поклонники музыканта буквально ополчились на комика Алексея Щербакова.

Оказавшись в компании юмористов, блогер признался, что всегда мечтал попасть в студию и рассказать свою историю. Он даже подготовился и принес подарки, которые раздавал участникам за самые удачные, по его мнению, шутки.

Первый приз достался Тамби Масаеву, который он тут же примерил. Дава вручил ему футболку с изображением поп-короля отечественной эстрады Филипа Киркорова. Следующий презент он предложил Щербакову, однако тот не стал примерять его и выкинул за сцену, продолжив череду издевательств.

PrtScr YouTube.com / LABELCOM

После попыток Давы вручить юмористам подарки Щербаков рассвирепел и пнул коробку, которую заранее заготовил Манукян. Приглашенный гость сохранил невозмутимый вид, продолжив широко улыбаться зрителям. Поклонники Давы пришли в ужас, оставив гневные комментарии под анонсом видео.

«Леха просто как животное повел себя, когда пнул коробку с подарками. Человек старался, готовился, и такое отношение просто ни за что. Ужасно стыдно за него»; «Жаль Даву, человек готовился, старался. Леша, нельзя так поступать... снова стыдно, как после выпуска с Niletto»; «Давид повел себя как настоящий мужчина, а Леха — быдло настоящее», — резко отметили пользователи в соцсетях.

После кардинального преображения внешности и разрыва с поющей ведущей Ольгой Бузовой Дава стал завсегдатаем популярных телепрограмм. Ранее он выступил в «Ледниковом периоде» в качестве приглашенного члена жюри.