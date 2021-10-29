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Певица Милена Дейнега пристыдила Гогена Солнцева за скромную свадьбу

  /   Обновлено: 29 октября 2021 11:31
Шоу-бизнес
Певица Милена Дейнега пристыдила Гогена Солнцева за скромную свадьбу
Prt Scr youtube.com  /  Дарья Есенина

Москва, 29 октября. Певица Милена Дейнега резко высказалась о свадьбе эпатажного шоумена Гогена Солнцева и его избранницы Полины Давыдовой, которая является дочерью экс-супруги звезды Екатерины Терешкович.

Она возмутилась, что Солнцев решил угощать гостей дешевыми блюдами — крекерами с помидорами. К тому же алкогольные напитки были недорогими, чего, видимо, не ожидала исполнительница. По ее мнению, слова о многомиллионных тратах на торжество не соответствуют действительности.

«Мне реально смешно, когда читаю, что на эту свадьбу потрачены миллионы! Платье невесты стоит максимум тысячи три рублей и, по всей видимости, куплено на «Садоводе». Откуда столько вранья — непонятно!» — пристыдила Солнцева артистка в беседе с изданием «СтарХит».

Певица отметила, что Солнцев за время торжества ни разу нормально не поцеловал избранницу. Потом супруги и вовсе сидели раздельно.

«При всем уважении к актерскому таланту Гогена, я бы такую свадьбу даже не стала делать. Стыдно перед людьми!» — добавила Дейнега.

Гоген Солнцев и Полина Давыдова поженились пару дней назад. Интересно, что до этого шоумен был женат на матери возлюбленной, с которой прожил в браке почти четыре года.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Милена Дейнега пристыдила Гогена Солнцева за скромную свадьбу
свадьба солнцев дейнега давыдова Терешкович
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