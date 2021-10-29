Электронные дубликаты ряда документов начнут оформлять с 1 июля в российских МФЦ

Москва, 29 октября. Правительство РФ утвердило список бумажных документов, на которые граждане смогут с 1 июля 2022 года оформить электронные дубликаты в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг.

Соответствующий перечень утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В списке представлены 19 различных видов документов, в том числе военный билет, удостоверения и документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, медицинские справки и судебные решения.

«Также в перечне — документы об образовании и квалификации (в том числе выданные за рубежом), свидетельства ЗАГС, выданные за пределами России, и их нотариально заверенные переводы на русский язык, документы об инвалидности, полученные за границей», — говорится на сайте кабмина.

При этом процедура оформления электронной копии проста: сотруднику МФЦ достаточно отсканировать документ, заверить цифровой подписью и вернуть владельцу. Электронный дубликат должен появиться в личном кабинете заявителя на портале «Госуслуг» в течение часа.

В России тем временем проходит общенациональная перепись населения. Участие в ней уже приняло около 64 млн человек.