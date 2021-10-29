Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 11:33
11:33
Шоу-бизнес
Поклонники Давы обрушились на пнувшего его подарки Алексея Щербакова
11:31
Шоу-бизнес
Певица Милена Дейнега пристыдила Гогена Солнцева за скромную свадьбу
11:29
Общество
Электронные дубликаты ряда документов начнут оформлять с 1 июля в российских МФЦ
11:28
Происшествия
Силовики взяли штурмом квартиру предполагаемого наркоторговца в Самарской области
11:22
Происшествия
Авария под Тюменью унесла жизни мужчины и питбуля
11:22
Общество
Вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» поставят в Нижегородскую область через две недели
11:19
Экономика
Минэкономразвития предложило меры поддержки строителей после их жалобы Путину на кризис
11:18
Происшествия
Москвичка перевела на счета телефонных мошенников около 8 млн рублей
11:18
Политика
Профессор из США Хелен Томпсон предрекла Евросоюзу застой без сильного лидера
11:16
Общество
В Подмосковье пожарные спасли пять человек из горящего дома
Все новости

Минэкономразвития предложило меры поддержки строителей после их жалобы Путину на кризис
Экономика
Минэкономразвития предложило меры поддержки строителей после их жалобы Путину на кризис
gov-murman.ru  /  Пресс-служба правительства Мурманской области

Москва, 29 октября. Ряд мер поддержки строителей транспортной инфраструктуры, которые летом пожаловались президенту Владимиру Путину на кризис в отрасли, предложили в Минэкономразвития РФ.

Крупнейшие строительные компании, в том числе «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга, «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Автобан» направили письмо российскому лидеру с жалобой на убытки, которые за пять лет достигли 137 млрд рублей. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что кабмин рассматривает все обращения представителей бизнеса.

Минэкономразвития, в свою очередь, выступило с предложением установить минимальный уровень рентабельности строительных госконтрактов в размере не менее 20% от их затрат, передает РБК со ссылкой на письмо замминистра экономического развития Владислава Федулова. Еще одной мерой может стать ужесточение требований к госзаказчикам, которых могут обязать предоставлять авансы по строительным контрактам в размере до 70%.

Российское министерство также выступило за включение поддержки малоимущих россиян в комплекс мер по борьбе с инфляцией. Благодаря этому удастся снизить влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минэкономразвития предложило меры поддержки строителей после их жалобы Путину на кризис
путин минэкономразвития строительство кризис отрасли
Комментировать