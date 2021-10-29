Минэкономразвития предложило меры поддержки строителей после их жалобы Путину на кризис

Москва, 29 октября. Ряд мер поддержки строителей транспортной инфраструктуры, которые летом пожаловались президенту Владимиру Путину на кризис в отрасли, предложили в Минэкономразвития РФ.

Крупнейшие строительные компании, в том числе «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга, «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Автобан» направили письмо российскому лидеру с жалобой на убытки, которые за пять лет достигли 137 млрд рублей. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что кабмин рассматривает все обращения представителей бизнеса.

Минэкономразвития, в свою очередь, выступило с предложением установить минимальный уровень рентабельности строительных госконтрактов в размере не менее 20% от их затрат, передает РБК со ссылкой на письмо замминистра экономического развития Владислава Федулова. Еще одной мерой может стать ужесточение требований к госзаказчикам, которых могут обязать предоставлять авансы по строительным контрактам в размере до 70%.

Российское министерство также выступило за включение поддержки малоимущих россиян в комплекс мер по борьбе с инфляцией. Благодаря этому удастся снизить влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.