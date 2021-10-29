Профессор из США Хелен Томпсон предрекла Евросоюзу застой без сильного лидера

Вашингтон, 29 октября. Европейские лидеры соревнуются за право вести за собой ЕС на фоне отставки канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом рассказала профессор Кембриджского университета Хелен Томпсон.

Эксперт напомнила, что жизнью ЕС долгие годы руководила Ангела Меркель. Однако Европа изменилась за время ее правления, отмечает профессор. Евросоюз расколот и им невозможно руководить, подчеркивает Томпсон.

Без лидера у ЕС один путь — к застою, озвучила неутешительный прогноз аналитик. По ее словам, гонку за лидерство возглавляет президент Франции Эммануэль Макрон. За ним идет кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц.

Премьер-министр Италии и экс-глава европейского центробанка Марио Драги замыкает эту очередь. Среди его заслуг значится спасение евро, отмечает Томпсон. Эксперт также понимает, что претенденты на лидерство в ЕС не могут попусту тратить силы и слова.

«Внутри Европы сохраняются глубокие разногласия, и пространства для маневра практически нет. Тем не менее нет никаких причин полагать, что после Меркель у кого-то получится добиться более значимых успехов», — пришла к выводу профессор.

Федеральное агентство новостей /

Главы стран ЕС попрощались с канцлером Германии на саммите 22 октября. Президенты и премьер-министры стоя аплодировали Меркель, которая покидает свой пост спустя 16 лет работы.