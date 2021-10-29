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Экономика
Глава «Новатэка» заявил, что цены на газ могут стабилизироваться в 2022 году
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Глава «Новатэка» заявил, что цены на газ могут стабилизироваться в 2022 году
Экономика
Глава «Новатэка» заявил, что цены на газ могут стабилизироваться в 2022 году
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Верона, 29 октября. Резкое падение цен на голубое топливо ожидается во втором квартале 2022 года, заявил глава газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон, выступая в рамках Евразийского экономического форума.

Отсутствие поддержки газовых проектов со стороны правительств и финансовых институтов стало одной из причин резкого роста цен на газ, пояснил Михельсон. Кроме того, сверхвысокие котировки делают газ недоступным целому ряду потребителей по всему миру.

«На таком волатильном рынке газа долго существовать невозможно, зима, наверное, будет тяжелая, но со второго квартала рынок все-таки стабилизируется, резко понизившись», — подчеркнул бизнесмен.

Стоимость голубого топлива на нидерландском хабе TTF тем временем опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. На пике цена достигала почти 2000 долларов за тысячу «кубов». Причина нестабильности на рынке — нехватка газа в подземных хранилищах Европы, а также опасения холодной зимы.

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михельсон новатэк цены на газ
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