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Археологический парк создадут на месте стамбульского вокзала Хайдарпаша
Видео

Настоящие сокровища обнаружили археологи на месте раскопок железнодорожного вокзала.

Железнодорожная станция Хайдарпаша в Стамбуле была построена более века назад, в 1909 году, вплоть до 2012 года она была самой загруженной станцией в турецкой столице.

Сегодня на месте транспортного узла археологи ведут раскопки османского, римского и византийского периодов. Ученые, музейные сотрудники и рабочие три года пытаются узнать подробности жизни земли Халкидон, в древности известной, как Земля слепых.

«Самые старые архитектурные останки, обнаруженные при раскопках, до настоящего времени относятся к III-IV векам, вырезанные из каменных блоков. Кроме этого большинство застроек относятся к III или IV году до нашей эры. Это северо-западный порт древнего города Халкидон», — рассказал Мехмет Али Полат, археолог, руководитель раскопок.

Ученые обнаружили гробницы, церкви V века, бани, золотые монеты, а также убежище времен Второй мировой войны, построенное в 1940-х годах.

После проведения всех необходимых работ на месте исторического кластера сделают археологический парк, чтобы каждый мог прикоснуться к древнему миру Халкидона. Железнодорожную станцию Хайдарпаша восстановят, а поезда будут следовать по маршруту сквозь парк.

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