Военные медики ЦВО прибыли в Хакасию для оказания помощи по борьбе с COVID-19

Абакан, 29 октября. Военные медики Центрального военного округа приступили к работе в медучреждениях Хакасии. Специалисты оказывают местным врачам помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба минздрава республики, военных медиков распределили по больницам исходя из кадровой потребности.

«Военные врачи ЦВО приступили к работе в Республиканской клинической офтальмологической больнице имени Н. М. Одежкина, Республиканской клинической больнице имени Г. Я. Ремишевской, Республиканской клинической инфекционной больнице и Черногорской межрайонной больнице», — говорится в сообщении.

Ранее власти Республики Хакасия ввели новые ограничения. Решение было принято на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Так, с 28 октября по 7 ноября здесь вводится комендантский час — жителям запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00.