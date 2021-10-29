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Соревнования по скоростной копке могил прошли между гробовщиками Бурятии

  /   Обновлено: 29 октября 2021 11:11
Общество
Соревнования по скоростной копке могил прошли между гробовщиками Бурятии
flickr.com

Улан-Удэ, 29 октября. Гробовщики из Бурятии впервые соревновались в копке могил на время. Мероприятие прошло на кладбище «Южное» в Улан-Удэ.

В ходе соревнования участники должны были вырыть могилу глубиной 1,5 метра, длинной 2,2 метра и шириной 90 сантиметров верхней части, а также 70 сантиметров в нижней. Обязательным условием являлось то, что стены могилы должны быть ровными и гладкими. Кроме того, территория вокруг могилы в радиусе 50 сантиметров должна быть полностью очищена.

Участники, которые заняли призовые места, получили денежные подарки. Кроме того, еще несколько могильщиков получили номинации «Пример для подражания», «За упорство» и «Воля к победе».

На Кубани ранее состоялись соревнования бахчеводов «Агробатл». Победителем стал уроженец Краснодарского края, вырастивший тыкву весом более полутонны.

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