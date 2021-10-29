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Аналитик Зубец посоветовал Украине даже не пытаться «направить ракеты» в сторону России
Армия
Аналитик Зубец посоветовал Украине даже не пытаться «направить ракеты» в сторону России
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 октября. Россия при необходимости может уничтожить любые угрожающие ей ракеты, в том числе размещенные на Украине, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

В интервью изданию «Украина.ру» эксперт отметил, у России есть чем ответить на «ракеты под Харьковом», которыми пытается угрожать Москве внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Зубец подчеркнул, что подобные заявления из уст украинского политика являются обычной болтовней.

Кроме того, аналитик усомнился в том, что Киев может наладить на украинской территории производство собственных ракет. Зубец подчеркнул, что страна давно уже растеряла весь научный потенциал, необходимый для создания таких боевых систем. При этом, попытка направить любые ракеты на Москву обернется для Украины печальными последствиями, поэтому эксперт посоветовал ей даже не пытаться это делать.

«А если же Украина каким-то чудом произведет ракеты и разместит их в Харькове с целью угрожать России, то это оружие будет уничтожено. Это совершенно понятно. Россия не допустит у Украины видов вооружения, которые будут ей угрожать», — объяснил он.

Ранее политолог Николай Стариков подчеркивал, что Арестович рисует на стране мишень, когда говорит о направленных на российскую столицу ракетах. По его словам, Россия будет вынуждена отреагировать на возникновение угрозы.

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