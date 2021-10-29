Жена Кадырова рассказала об увлечениях дочери Айшат

Грозный, 29 октября. Супруга президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Медни на своей странице в Instagram озвучила несколько неизвестных фактов о старшей дочери Айшат. Как оказалось, 22-летняя девушка уже умеет стрелять, пишет Teleprogramma.pro.

«Неожиданные факты: в шестом классе стала молодым Хафизом. Прошла курс обучения стрельбе из огнестрельного оружия в Российском университете спецназа», — написала Медни Кадырова.

Она рассказала, что старшая дочь вдохновляется горами, реками и полями и мечтает о мирном небе над головой.

В этом году Айшат стала министром культуры Чеченской Республики. Она не раз отмечала, что вступление в новую должность для нее — большая честь. Девушка готова сделать все, чтобы регион цвел и культурные ценности сохранялись и приумножались.

Ранее она занимала пост заместителя министра культуры. До своего прихода на госслужбу управляла домом исламской моды Firdaws. Чеченский бренд в 2009 году создала ее мать Медни Кадырова, позднее управление компании было передано в руки дочери.

Коллекции юной дизайнерши были показаны в Грозном, Москве, Дубае, а в начала 2020 года — даже в Париже. Показ проходил в одно время с Парижской неделей моды, но не входил в ее программу.

Айшат Кадырова в интервью BBC заявила, что воспринимает моду, которой занимается Firdaws, как часть культуры.

Айшат родилась в 1998 году в чеченском селе Центарой. В 2016 году девушка поступила на экономический факультет Чеченского государственного университета, а в 2016 вышла замуж за близкого друга Рамзана Кадырова.

Интересно, что Айшат — первая из детей Кадырова, кто получила руководящую должность.

В 2020 супруга Рамзана Ахматовича и двое ее дочерей, включая Айшат, попали в санкционный список США. Им запрещен въезд в страну.

В начале октября супруга Рамзана Кадырова Медни трогательно поздравила мужа с 45-летием. Именно благодаря своему мужу она не забывает о своем предназначении и важном положении женщины в чеченском обществе.