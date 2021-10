Караван из двух тысяч мигрантов движется к границе США

Вилья-Комальтитлан, 29 октября. Новый караван из более двух тысяч мигрантов движется в направлении границы США. Беженцы без проблем проходят контрольно-пропускные пункты в Мексике.

Caravan of mostly Central American migrants advance slowly across Mexico https://t.co/xo5KUAwYWF pic.twitter.com/XwOhuYcDE1 — Reuters (@Reuters) October 28, 2021

Караван стартовал в субботу, 23 октября из мексиканского города Тапачула недалеко от границы с Гватемалой. После нескольких дней пути беженцы устроили отдых в городе Уистла в штате Чьяпас. 27 октября мигранты достигли муниципалитета Вилья-Комальтитлан на юге Мексики. По словам активистов, численность каравана продолжает расти по мере приближения к границе США, к нему присоединяются беженцы из других городов.

«Караван как магнит, он притягивает людей, мигранты, которые были в городах Чьяпас, присоединяются», — заявил лидер правозащитной организации Pueblo Sin Fronteras («Народ без границ») Иринео Мухика.

A migrant caravan continues to grow as it travels across southern Mexico. Full story below:https://t.co/S8QFwdZG2W — WTIC 1080 (@WTIC1080) October 28, 2021

Беженцы отмечают, что по пути у них не возникает никаких проблем с властями и их пропускают на всех пунктах контроля.

По данным СМИ, караван планирует разделиться и отправиться в несколько городов вдоль юго-западной границы. Предположительно, они попробуют попасть в страну через Дель-Рио, штат Техас, или Юму в Аризоне.

The 2,000-3,000 migrants departed the Guatemala-Mexico border heading north on foot late last week.



The group is first headed to Mexico City, an 800-mile journey that will take weeks to complete unless the migrants can find transportation.https://t.co/AFi1PVqLnm — Washington Examiner (@dcexaminer) October 27, 2021

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот призвал членов каравана не заходить на территорию штата. Он заявил, что любой, кого уличат в незаконном проникновении, «будет арестован».

«В то время как администрация Байдена бездействует, штат Одинокой Звезды продолжает наращивать ресурсы и принимать меры для обеспечения безопасности нашей границы», — написал он в Twitter.

‘Texas Dept. of Public Safety: Arresting migrants for criminal trespass is deterring more from making the journey to the US'



As Biden continues to do nothing at the border, Texas is taking action.



No catch & release in Texas.https://t.co/PyqG5Rai7L — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) October 28, 2021

Кризис на границе

На границе США и Мексики в настоящее время наблюдается миграционный кризис, лагеря временного содержания переполнены, а беженцы продолжают прибывать. В сентябре более 15 тысяч человек, преимущественно выходцев из Гаити, создали стихийный лагерь под мостом в Дель-Рио, штате Техас. Попытки контролировать численность беженцев привели к нескольким крупным скандалам и критике миграционной политики Байдена.