Астролог Кройцер рассказала, чего ждать 30 октября: «Тяжелые, но бесценные жизненные уроки»

Предстоящая суббота станет настоящим испытанием для всех знаков зодиака. Однако именно такое время подходит как нельзя лучше для того, чтобы проявить все свои самые лучшие качества. Об этом в беседе с ФАН рассказала астролог Светлана Кройцер.

Предстоящее астрологическое событие, которое люди ощутят на себе, — квадратура Солнца и Сатурна. По словам Кройцер, в астрологии этот аспект хоть и считается негативным, но бояться его не стоит.

«Он приносит тяжелые, но бесценные жизненные уроки. Учит выдержке, дисциплине, экономии ресурсов и скромности. Этот аспект в нашей жизни может проявляться как огромная власть внешних обстоятельств, однако может быть превращен и в достоинство благодаря честно проделанной внутренней работе», — отметила астролог.

Благодаря тому, что Солнце в Скорпионе обладает мощным магнетизмом и энергией, у людей появляются большие амбиции, которые за счет врожденной настойчивости, проницательности и изобретательности становятся достижимыми.

По словам Кройцер, Сатурн в Водолее служит символом внутреннего стержня и неиссякаемой энергии. Именно поэтому придется набраться терпения и продолжать двигаться вперед — даже тогда, когда кажется, что никакого прогресса нет.

из личного архива Светланы Кройцер /

«Движение Сатурна напоминает черепашки шаги. Но поймите, что умеренность на данном этапе необходима для вашего духовного роста. Сатурн хочет, чтобы мы упорно трудились, выкладывали свою энергию в практические, полезные и значительные проекты, жили здесь и сейчас», — пояснила астролог.

Она добавила, что Львам, Тельцам, Скорпионам и Водолеям придется более ярко почувствовать действие этого аспекта. Остальным же знакам зодиака тоже потребуется проработка, но с менее жесткими ограничениями.

Переход Марса в знак Скорпиона дает большую интенсивность чувств, железное мужество и стойкость. Такой Марс особенно проявляется в экстремальных ситуациях, где требуется абсолютная концентрация внимания и дисциплина. Усиливаются личные амбиции, соперничество, стремление к власти и влиянию. Появляется возможность устранить препятствия на пути реализации своих целей и избавиться от своих внутренних блоков. При этом каждый знак пройдет этот период со своими особенностями, подчеркнула астролог.

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«Для Овнов будут трудности с финансами, препятствия в получении наследства. Для Тельцов — проблемы в браке. Близнецам придется решать вопросы, связанные с работой. Раки пересмотрят свои методы воспитания детей, что поможет лучше их понимать и принимать их такими, какие они есть. У Львов этот транзит будет связан с недвижимостью. Девы получат удивительные откровения от своих близких, благодаря которым получат ответы на свои вопросы. Весы научатся вести свой личный финансовый аудит. Скорпионов ждут удивительные открытия, которые будут касаться их самих (осознание своей внутренней силы, контроль эмоций в экстремальной ситуации). Стрельцы смогут почувствовать в своей жизни присутствие Бога, что для них будет чудом», — рассказала Кройцер.

Козероги, по ее словам, получат помощь от знакомых, которой даже и не ждали. Это докажет им, что настоящие друзья существуют. Водолеи — чтобы достичь цели в карьере, вам необходимо будет использовать всю свою виртуозность и креативность, не нарушая законов. А Рыбы смогут наконец-то определить и выбрать свой путь развития, заключила она.

Ранее астролог Светлана Кройцер рассказала, представители каких знаков зодиака в отношениях и работе берут все под свой контроль, а кого устраивают равноправные отношения. Она отметила, что даже при должном старании далеко не у все получается выстроить гармоничные отношения.