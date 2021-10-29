Эксперты HeadHunter выяснили, что треть россиян не приветствует использование феминитивов

Москва, 29 октября. Специалисты компании HeadHunter провели исследование и выяснили, как жители России относятся к использованию феминитивов в речи.

Феминитивы — это слова, образованные от однокоренных существительных мужского рода. Они обозначают женщин и часто имеют специальный суффикс, например «к». Примерами феминитивов являются слова журналистка, летчица, трактористка и другие.

Согласно опросу, лишь 11% россиян не знают, что такое феминитивы. При этом наиболее осведомлены о данном термине работники сферы искусства. Каждый четвертый респондент ответил, что положительно относится к употреблению этих слов, однако треть жителей заявила, что не приветствует феминитивы, передает РИА Новости.

Отмечается, что чаще всего негативно относятся к феминитивам представители высшего менеджмента, сферы HR, транспорта и логистики, а также банков и финансов.

Ранее сообщалось, что трудности с поиском работы испытывают граждане сфер искусства и массмедиа. Такие результаты исследования предоставили аналитики сервиса HeadHunter.