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ANHA: турецкие военные обстреляли из артиллерии два населенных пункта на севере Сирии
Армия
ANHA: турецкие военные обстреляли из артиллерии два населенных пункта на севере Сирии
wikipedia.org  /  Türk Silahlı Kuvvetleri (VOA)

Дамаск, 29 октября. Турецкие войска нанесли удар из ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам Эйн Дакна и Бийлуния на севере провинции Алеппо в Сирии.

В сообщении информационного агентства ANHA говорится, что в ответ на обстрелы со стороны турецких военнослужащих и подконтрольных им наемников сирийская армия открыла огонь из РСЗО по позициям боевиков в районе города Азаз в поселениях Каферхашеи.

«Армия Турции и контролируемые ими наемники в четверг вечером обстреляли снарядами и ракетами поселения Эйн Дакна и Бийлуния», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Турция планирует проведение двух военных операций на территории Сирии. Стоит отметить, что Анкара публично обвинила Россию и США в невыполнении обязательств и пригрозила проведением спецопераций против сирийских курдов, передает «Царьград».

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