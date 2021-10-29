Власти Молдавии заявили, что импорт газа не из России обойдется в 800 млн евро

Кишинев, 29 октября. Если Молдавия не достигнет соглашения с российской компанией «Газпром», то стране придется потратить около 800 млн евро, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

По словам молдавского премьера, эти деньги Молдавия потратит в ближайшие пять месяцев на импорт газа у других поставщиков, чтобы справиться с зимним спросом. Для этого может потребоваться помощь Евросоюза, добавила Гаврилица.

«В эти четыре-пять месяцев ЕС должен ясно дать понять, что поддерживает Молдавию. Молдавии нужны совсем небольшие объемы. Надеемся, что можем рассчитывать на продолжительную поддержку», — высказалась премьер-министр.

Гаврилица подчеркнула, что выделенные Еврокомиссией 60 млн евро для Кишинева помогут вести дальнейшие переговоры о поставках газа, не боясь за время. Она добавила, что следующие несколько недель станут ключевыми в вопросе поставок ресурса.

Ранее «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на экспорт газа до конца октября, на время переговоров. В Кремле заявили, что Москва надеется на активный диалог с Кишиневом по теме газа, у России по этому поводу предельно ясная, коммерческая позиция.