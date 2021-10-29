Минобороны РФ планирует утилизировать 187 старых авиационных ракет

Москва, 29 октября. Оборонное ведомство России объявило конкурс на оказание услуг по утилизации 187 старых авиационных управляемых ракет ВМФ.

На портале госзакупок размещен соответствующий документ, в котором максимальная цена контракта заявлена в 3,1 миллиона рублей. По имеющимся данным, утилизировать предстоит 145 ракет типа Р-60 и 42 ракеты типа Х-25. Срок выполнения работ — до 10 ноября 2023 года.

Отметим, что Р-60 — управляемая ракета класса «воздух — воздух». Этот боеприпас был принят на вооружение в 1973 году. Ракета может использоваться практически всеми типами российских истребителей. Что касается Х-25, то эта ракета класса «воздух — поверхность» была принята на вооружение в 1976 году.

Ранее сообщалось, что российские истребители пятого поколения Су-57 получат на вооружение новую компактную гиперзвуковую ракету. Стоит отметить, что Россия уверенно обгоняет другие страны в создании гиперзвуковых боевых систем, передает «Царьград».