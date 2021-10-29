Пандемия, вызвавшая отток мигрантов, привела к тому, что на российском рынке труда усилился и без того существующий дефицит рабочих и строителей. Как заявили в центре «Зарплаты.ру», спрос на эти специальности оказался в три раза выше по сравнению с 2019 годом. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов в беседе с ФАН подтвердил — рабочих рук действительно не хватает и это вызывает обеспокоенность бизнес-сообщества.

Для того чтобы приехать на заработки в Россию, трудовому мигранту необходимо приложить немало усилий и выложить приличную сумму денег. Последний фактор стал той самой причиной, которая негативно повлияла на приток рабочих рук.

«Вы же понимаете — для того чтобы мобилизоваться и приехать на территорию РФ, требуются вложения — и немаленькие. Вместе с тем и само пребывание в нашей стране требует определенных средств. Если у человека нет источника дохода, ему некуда податься в чужой стране. Ведь для мигрантов, как правило, не созданы какие-то «инкубаторы», где они могут бесплатно жить в локдаун. В то же время нет понимания, сколько могут продлиться эти ограничения и нерабочие дни. Людей, конечно, это пугает», — сказал петербургский депутат.

Рискнуть всеми накоплениями, которые есть, ради неизвестности не каждый готов. Страхи трудовых мигрантов оказаться на улице без денег и без работы в чужой стране понятны. Но и бизнес-сообщество, которому требуются услуги иностранных рабочих, — тоже в замешательстве. Дефицит рабочих рук ставит под угрозу реализацию всех задач, в том числе в рамках нацпроектов, и нормальное функционирование самих предприятий.

Федеральное агентство новостей /

«Конечно, и предпринимателей эта ситуация пугает. Минстрой неоднократно заявлял, что у нас катастрофическая ситуация с рабочими. И это касается не только жилого строительства. У нас сейчас очень серьезно в стране развивается транспортная инфраструктура в рамках нацпроектов. В том же Петербурге утвержден бюджет, в котором колоссальные средства заложены на строительство, в том числе на развитие линий метро. Предполагается, что все это будет строиться в том числе и с привлечением иностранной рабочей силы. Поэтому, безусловно, этот вопрос всех беспокоит. На текущий момент мы испытываем кадровый дефицит, и мы не можем допустить, чтобы он нарастал в дальнейшем. В то же время спрогнозировать, сколько продлится локдаун, невозможно», — прокомментировал Панов.

Он отметил — особенно важно, чтобы рабочая сила привлекалась в Россию четко по запросу. Чтобы работодатели, которые приглашают мигрантов в нашу страну, несли за них ответственность. Например — организовывали для них места для проживания, контролировали наличие всех документов и не допускали праздного времяпрепровождения.

Как выразился Панов, самое главное — защитить нашу страну и город от того, что люди увольняются «в воздух». Депутат объяснил, что для этого должны быть введены особые регулятивные механизмы.

Невские Новости / Ольга Костромина

«Если предприятие по каким-то причинам увольняет сотрудника или по каким-то причинам не продлевает с ним контракт, то работодатель должен подавать эту информацию в миграционную службу. А там уже смотрят — устроился на новую работу человек или нет. Если спустя какой-то промежуток времени мигрант так и остался в статусе безработного, то он должен покинуть Россию», — предложил собеседник ФАН.

По мнению Панова, трудовые мигранты не должны слоняться здесь без работы и без денег, так как такое положение провоцирует человека к противоправным действиям.

О том, что трудовые мигранты взяли паузу, говорил и учредитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Мадад», правозащитник Азиз Сайибов. Он назвал все ту же причину — люди боятся введения полного локдауна и отсутствия работы.