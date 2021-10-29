Доходы телеведущей Ксении Собчак превышают 4 миллиона долларов в год

Москва, 29 октября. Знаменитая телеведущая Ксения Собчак раскрыла свой заработок. Она публично призналась, что получает более 4 млн долларов каждый год.

Знаменитость заговорила о деньгах в YouTube-шоу блогера Иды Галич «Есть вопросики». Она регулярно публикует декларации о доходе, поскольку ее муж Константин Богомолов является главой бюджетного учреждения. Супруг Собчак — художественный руководитель Театра на Малой Бронной.

«Я же теперь жена чиновника. И я вынуждена по закону опубликовывать декларацию, потому что все родственники чиновников должны это делать», — заявила 39-летняя ведущая.

По словам журналистки, ее годовой доход превышает 4 миллиона долларов. Собчак добавила, что является самой богатой супругой чиновника, при этом ее заработок очевидно не связан с бюджетом Министерства культуры России, пишет «Вечерняя Москва».

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре 2019 года. После свадьбы стали появляться слухи, что ведущая находится в интересном положении. Но пока общих детей у супругов нет.