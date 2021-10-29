Диакон Георгий расскажет в медиацентре «Патриот» о проблемах вакцинации, победах прошлого и бедности

Как церковь может помочь решить вопросы мирской жизни, в студии медиацентра «Патриот» расскажет представитель Русской православной церкви. Он ответит на актуальные вопросы читателей Федерального агентства новостей.

Россияне не стремятся вакцинироваться, хотя другого лечения от COVID-19 медики пока не изобрели. Как убедить россиян пройти вакцинацию?

Популярный среди молодежи блогер Моргенштерн заявил, что празднование Дня Победы его раздражает, «нужно забыть историю и идти вперед». Должны ли россияне помнить о великих победах прошлого?

Владимир Путин недавно назвал бедность самой большой проблемой России. Как можно победить бедность, не должны ли богатые поделиться с бедными?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит отец Георгий, диакон храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»).

Брифинг отца Георгия состоится 29 октября, в пятницу, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 900 621 60 38.

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 900 621 60 38.