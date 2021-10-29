Беспрецедентную атаку на прессу в Прибалтике обсудят в медиацентре «Патриот»

Посольство России в Латвии подвергло резкой критике уголовное преследование местных русскоязычных журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ. Напомним, уголовному преследованию со стороны службы госбезопасности (СГБ) подверглись 14 журналистов, которые сотрудничали с российскими СМИ. Их дела переданы в прокуратуру. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала задержания русскоязычных журналистов СГБ Латвии карательной операцией. В это же время в Литве в тюрьме содержится журналист Альгирдас Палецкис, приговоренный Шяуляйским районным судом к шести годам заключения за журналистское расследование. Преследуются независимые журналисты и в Эстонии.

В Общественной палате РФ открылась выставка «30 лет независимости Прибалтики. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм», где рассказывается о неудобных фактах, которые пытаются замалчивать власти Латвии, Литвы и Эстонии.

Почему европейские институты, такие как ПАСЕ или ЕСПЧ, игнорируют преследование журналистов в Прибалтике? Должна ли Россия ввести экономические санкции против прибалтийских стран за русофобию и дискриминацию русских? Могут ли российские правоохранители в судебном порядке преследовать конкретных прибалтийских русофобов? Есть ли международные институты, способные осудить режимы апартеида в Латвии и Эстонии?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

Николай Маратович Межевич , доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, действующий член Русского географического общества;

, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, действующий член Русского географического общества; Константин Придыбайло , специальный корреспондент RT;

, специальный корреспондент RT; Михаил Станиславович Аничкин, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК.

Эфир состоится в пятницу, 28 октября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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