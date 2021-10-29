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Сенатор Пушков назвал отказ Польши платить штрафы ЕС демонстрацией характера
Политика
Сенатор Пушков назвал отказ Польши платить штрафы ЕС демонстрацией характера
Pr Scr youtube.com  /  МИА «Россия сегодня».

Москва, 29 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ Польши платить штрафы, наложенные на Варшаву судом Евросоюза.

Ранее суд ЕС наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро и 0,6 млн евро за изменения в судебной системе и отказ от прекращения эксплуатации угольной шахты «Туров» на границе с Чехией. В Варшаве заявили, что не заплатят «ни одного злотого» и не будут «поддаваться на беззаконие».

Пушков отметил, что таким образом Варшава показывает характер. Он напомнил, что Польша является историческим государством, со своими победами и поражениями и даже с несколькими утратами государственности, но уходящее корнями глубоко в историю.

«Отсюда — особое самосознание, в отличие от некоторых новообразований, которые с радостью отдадут и продадут свою "независимость", лишь бы им за это немного заплатили и посадили за краешек стола», — иронично отметил российский сенатор в Telegram-канале.

Ранее генпрокурор страны Збигнев Зебро заявил, что Польша будет добиваться отмены решения суда ЕС о выплате 1,6 млн евро. В свою очередь премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз приставил Польше «пистолет к виску».

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