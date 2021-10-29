Сенатор Пушков назвал отказ Польши платить штрафы ЕС демонстрацией характера

Москва, 29 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ Польши платить штрафы, наложенные на Варшаву судом Евросоюза.

Ранее суд ЕС наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро и 0,6 млн евро за изменения в судебной системе и отказ от прекращения эксплуатации угольной шахты «Туров» на границе с Чехией. В Варшаве заявили, что не заплатят «ни одного злотого» и не будут «поддаваться на беззаконие».

Пушков отметил, что таким образом Варшава показывает характер. Он напомнил, что Польша является историческим государством, со своими победами и поражениями и даже с несколькими утратами государственности, но уходящее корнями глубоко в историю.

«Отсюда — особое самосознание, в отличие от некоторых новообразований, которые с радостью отдадут и продадут свою "независимость", лишь бы им за это немного заплатили и посадили за краешек стола», — иронично отметил российский сенатор в Telegram-канале.

Ранее генпрокурор страны Збигнев Зебро заявил, что Польша будет добиваться отмены решения суда ЕС о выплате 1,6 млн евро. В свою очередь премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз приставил Польше «пистолет к виску».