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Звезда «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж снимется в новом фэнтези Джона Красински

  /   Обновлено: 29 октября 2021 10:28
Общество
Звезда «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж снимется в новом фэнтези Джона Красински
Global Look Press  /  Hubert Boesl/dpa

Лос-Анджелес, 29 октября. Известная британская актриса и сценарист Фиби Уоллер-Бридж присоединилась к звездному касту нового фэнтезийного фильма. Режиссером проекта выступит звезда ситкома «Офис» Джон Красински.

Вместе с актрисой сериала «Дрянь» к работе над кинолентой присоединилась артистка Фиона Шоу, известная по проекту телеканала BBC America «Убивая Еву». Главную роль в неизвестном проекте сыграет канадско-американский актер Райан Рейнольдс.

Съемками фильма Джон Красински займется вместе с киностудией Paramount. Известно, что артист будет не только снимать проект, но и напишет сценарий. По информации инсайдеров издания The Hollywood Reporter, фильм расскажет о маленьком мальчике, который отправился в невероятное путешествие для развития своей фантазии. Премьера загадочного проекта Красински запланирована на 17 ноября 2023 года.

Джон Красински известен не только благодаря комедийной роли в популярном сериале «Офис», но и за счет своей работы в качестве режиссера. Кинематографист снял триллер «Тихое место» и его сиквел. По оценкам критиков вторая часть ленты получилась весьма достойной. Эксперты поставили довольно высокие оценки работе.

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Тихое место Красински Уоллер-Бридж дрянь
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