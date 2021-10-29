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ЦИК Узбекистана официально объявил о победе Мирзиеева на президентских выборах

  /   Обновлено: 29 октября 2021 10:27
Политика
ЦИК Узбекистана официально объявил о победе Мирзиеева на президентских выборах
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Ташкент, 29 октября. Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана, сообщили в Центризбиркоме республики.

По данным ЦИК Узбекистана, действующий президент страны набрал 80,12% голосов избирателей.

«Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана с 80,12% голосов по итогам подсчета 100% бюллетеней», — говорится в заявлении Центризбиркома.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин созвонился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и поздравил его с убедительной победой на выборах. Телефонная беседа лидеров состоялась 25 октября, сообщили в Кремле.

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