ЦИК Узбекистана официально объявил о победе Мирзиеева на президентских выборах

Ташкент, 29 октября. Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана, сообщили в Центризбиркоме республики.

По данным ЦИК Узбекистана, действующий президент страны набрал 80,12% голосов избирателей.

«Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана с 80,12% голосов по итогам подсчета 100% бюллетеней», — говорится в заявлении Центризбиркома.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин созвонился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и поздравил его с убедительной победой на выборах. Телефонная беседа лидеров состоялась 25 октября, сообщили в Кремле.