Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 11:31
11:29
Общество
Электронные дубликаты ряда документов начнут оформлять с 1 июля в российских МФЦ
11:28
Происшествия
Силовики взяли штурмом квартиру предполагаемого наркоторговца в Самарской области
11:22
Происшествия
Авария под Тюменью унесла жизни мужчины и питбуля
11:22
Общество
Вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» поставят в Нижегородскую область через две недели
11:19
Экономика
Минэкономразвития предложило меры поддержки строителей после их жалобы Путину на кризис
11:18
Происшествия
Москвичка перевела на счета телефонных мошенников около 8 млн рублей
11:18
Политика
Профессор из США Хелен Томпсон предрекла Евросоюзу застой без сильного лидера
11:16
Общество
В Подмосковье пожарные спасли пять человек из горящего дома
11:15
Экономика
Глава «Новатэка» заявил, что цены на газ могут стабилизироваться в 2022 году
11:13
Общество
Нижегородские чиновники распорядились выдворить бездомных из объектов культурного наследия
Все новости

Врач-гинеколог Смирнова предупредила россиянок об опасности синтетического нижнего белья
Общество
Врач-гинеколог Смирнова предупредила россиянок об опасности синтетического нижнего белья
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 29 октября. Неудобное нижнее белье, которое к тому же сделано из синтетических материалов, может сильно навредить здоровью женщины, предупредила врач-гинеколог Ульяна Смирнова.

Специалист отметила, что при выборе бюстгальтера важно думать о собственном комфорте, а не о внешнем виде. Так, самыми вредными являются бра с эффектом пуш-ап.

Также медик порекомендовала представительницам прекрасного пола не спать в штанах или шортах. Дело в том, что это может привести к нарушению теплообмена в организме, в частности, у женщины может развиться молочница. Еще одна вредная привычка — это ежедневное использование средств интимной гигиены.

«Во многих средствах на первом месте в составе стоят жесткие ПАВ. Они в свою очередь не нормализуют, а "защелачивают" микрофлору, нарушая ее», — предупредила Смирнова в беседе с изданием «Доктор Питер».

Акушер-гинеколог Алина Апсалямова ранее перечислила пять анализов, которые необходимо сдать перед свадьбой как женщине, так и мужчине. Прежде всего речь идет об общем анализе крови с лейкоцитарной формулой.

Гинеколог Валерия Госсен, в свою очередь, развеяла мифы об опасности отдыха на море для беременных. По ее словам, все зависит от индивидуальных особенностей здоровья женщины и ее состояния во время беременности, пишет «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач-гинеколог Смирнова предупредила россиянок об опасности синтетического нижнего белья
женщины здоровье привычки
Комментировать