Врач-гинеколог Смирнова предупредила россиянок об опасности синтетического нижнего белья

Москва, 29 октября. Неудобное нижнее белье, которое к тому же сделано из синтетических материалов, может сильно навредить здоровью женщины, предупредила врач-гинеколог Ульяна Смирнова.

Специалист отметила, что при выборе бюстгальтера важно думать о собственном комфорте, а не о внешнем виде. Так, самыми вредными являются бра с эффектом пуш-ап.

Также медик порекомендовала представительницам прекрасного пола не спать в штанах или шортах. Дело в том, что это может привести к нарушению теплообмена в организме, в частности, у женщины может развиться молочница. Еще одна вредная привычка — это ежедневное использование средств интимной гигиены.

«Во многих средствах на первом месте в составе стоят жесткие ПАВ. Они в свою очередь не нормализуют, а "защелачивают" микрофлору, нарушая ее», — предупредила Смирнова в беседе с изданием «Доктор Питер».

Акушер-гинеколог Алина Апсалямова ранее перечислила пять анализов, которые необходимо сдать перед свадьбой как женщине, так и мужчине. Прежде всего речь идет об общем анализе крови с лейкоцитарной формулой.

Гинеколог Валерия Госсен, в свою очередь, развеяла мифы об опасности отдыха на море для беременных. По ее словам, все зависит от индивидуальных особенностей здоровья женщины и ее состояния во время беременности, пишет «Ридус».