Рэпер Снуп Догг рассказал, что Dr. Dre может написать музыку для новой GTA

Лос-Анджелес, 29 октября. Популярный американский музыкант Dr. Dre займется написанием саундтрека к новой версии культовой игры Grand Theft Auto. Об этом рассказал музыкант Snoop Dogg.

Американская компания Rockstar Games объявила о выходе новой версии культовой игры. По словам американского музыканта, они с коллегой совместно займутся записью саундтрека.

«Я знаю, что он в студии. Я знаю, что он делает чертовски крутую музыку. И некоторые его треки связаны с GTA, которая выйдет в будущем. Я думаю, что таким образом он и выпустит свою музыку, через GTA», — приводит слова Снуп Догга издание Rolling Stone.

Сама компания пока не комментирует причастность Dr. Dre к разработке новой версии игры. Неизвестно, будет музыка артиста использована для GTA 6 или для ремастера популярной трилогии GTA: The Trilogy — The Definitive Edition, премьера которой запланирована на 11 ноября, сообщает портал «Культуромания».

Ранее стало известно, что Rockstar прекратила продажи оригинальной серии игр Grand Theft Auto в цифровых магазинах. Речь идет о GTA III, Vice City и San Andreas. Подобное решение может быть связано с перезапуском серии, который ожидается в конце года.