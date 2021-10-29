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На Сахалине полицейские спасли водителя перевернувшегося в лесу снегоболотохода
Общество
На Сахалине полицейские спасли водителя перевернувшегося в лесу снегоболотохода
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Южно-Сахалинск, 29 октября. Сотрудники Госавтоинспекции, медики и представитель ЕДДС городской администрации провели спецоперацию по спасению туриста, который перевернулся в лесной труднодоступной местности на снегоболотоходе, сообщили в СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по региону.

Инцидент произошел в Томаринском районе Сахалинской области недалеко от Черемшанского водопада. В отдел полиции поступила информация о перевернутом вездеходе, водитель которого получил серьезные травмы.

На место происшествия выехали правоохранители, бригада скорой помощи и работник администрации. На служебных машинах они добрались до непроходимой местности, и еще полтора километра им пришлось идти пешком по непролазным лесам.

Выяснилось, что четверо мужчин поехали кататься по бездорожью на снегоболотоходах. Один из них не смог справиться с управлением и перевернулся. В результате пострадавший получил переломы и другие повреждения. Туриста уложили на носилки и понесли его до спецтранспорта.

Автомобиль скорой помощи стал застревать в грязи и не мог из нее выехать. Сотрудники полиции несколько раз вытягивали его из «ловушки» и поменяли колеса. В итоге пострадавшего госпитализировали в Томаринскую центральную районную больницу, в которой ему оказали необходимую помощь.

В Свердловской области девятилетний ребенок потерялся в горах при совершении подъема на Уральский хребет, сообщало издание URA.RU. Волонтеры нашли ребенка живым и здоровым.

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турист сахалинская область хорошие новости россии
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