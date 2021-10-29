Европарламент не исключил прогресса в диалоге по Косово после выборов в Сербии

Белград, 29 октября. Прогресс в диалоге между Белградом и Приштиной случится после выборов в Сербии, заявила докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон.

Дипломат провела встречу с прозападным олигархом Драганом Джиласом, который хочет свергнуть нынешнее руководство Сербии, и лидерами его Партии свободы и справедливости. По словам фон Крамон, в сложившейся ситуации необходима политическая альтернатива. Бойкот выборов со стороны прозападной оппозиции она назвала плохой идеей.

«Никакого прогресса в диалоге с Приштиной до выборов в Сербии не ожидается», — высказалась докладчик ЕП.

Также дипломат похвалила отчет Европейской комиссии о прогрессе Сербии на пути к европейской интеграции.

Ранее политолог Олег Бондаренко рассказал, чем может закончиться очередное обострение в Косово. По его словам, власти Косово специально провоцируют Сербию на то, чтобы она ввела свои войска в регион.