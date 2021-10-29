Один человек погиб и пятеро ранены при обрушении жилого дома в сирийской Хаме

Хама, 29 октября. Обрушение двухэтажного жилого здания привело к гибели одной женщины и ранению еще пяти человек в городе Маша ан-Накарина сирийской провинции Хама.

Трагедия произошла утром 29 октября. В настоящий момент завалы расчищаются городской пожарной командой и военнослужащими Сирийской Арабской Армии (САА). Руководитель работ полковник Саер аль-Хасан отмечает, что спасатели стремятся найти девочку, которая по сообщениям пострадавших все еще остается где-то под обломками. Причины инцидента устанавливаются.

وكالة سانا التابعة للنظام: وفاة إمرأة وإصابة 5 آخرين في حصيلة أولية جراء انهيار مبنى مؤلف من طابقين في مشاع النقارنة بمدينة حماة pic.twitter.com/XY4SDTzBS2 — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) October 29, 2021

Сами же раненые доставлены в больницу города Хама, где получают необходимую медицинскую помощь.

В результате продолжительного военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики (САР) были повреждены или уничтожены до 70% гражданской, промышленной и военной инфраструктуры. Оставшаяся часть в значительной степени изношена.

В настоящий момент официальный Дамаск затрачивает существенную часть ограниченных средств на восстановление и реконструкцию зданий и объектов жизнеобеспечения на подконтрольной территории. По приблизительным оценкам, урон от боевых действий составляет около 200 миллиардов долларов.