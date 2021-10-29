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Один человек погиб и пятеро ранены при обрушении жилого дома в сирийской Хаме
Весь мир
Один человек погиб и пятеро ранены при обрушении жилого дома в сирийской Хаме
Федеральное агентство новостей  /  Мохамад Жарбуа

Хама, 29 октября. Обрушение двухэтажного жилого здания привело к гибели одной женщины и ранению еще пяти человек в городе Маша ан-Накарина сирийской провинции Хама.

Трагедия произошла утром 29 октября. В настоящий момент завалы расчищаются городской пожарной командой и военнослужащими Сирийской Арабской Армии (САА). Руководитель работ полковник Саер аль-Хасан отмечает, что спасатели стремятся найти девочку, которая по сообщениям пострадавших все еще остается где-то под обломками. Причины инцидента устанавливаются.

Сами же раненые доставлены в больницу города Хама, где получают необходимую медицинскую помощь.

В результате продолжительного военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики (САР) были повреждены или уничтожены до 70% гражданской, промышленной и военной инфраструктуры. Оставшаяся часть в значительной степени изношена.

В настоящий момент официальный Дамаск затрачивает существенную часть ограниченных средств на восстановление и реконструкцию зданий и объектов жизнеобеспечения на подконтрольной территории. По приблизительным оценкам, урон от боевых действий составляет около 200 миллиардов долларов.

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