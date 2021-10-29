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Economic Times: ВС Индии разместили закупленные у США артустановки на границе с Китаем
Армия
Economic Times: ВС Индии разместили закупленные у США артустановки на границе с Китаем
wikipedia.org  /  Mary L. Gonzalez

Нью-Дели, 29 октября. Индия перебросила к границе с Китаем приобретенные недавно в США системы вооружения, в том числе вертолеты и артиллерийские установки.

В публикации издания The Economic Times говорится, что индийские военные размещают вооружение на плато Таванг, прилегающем к Бутану и Тибету. В этот район перебрасываются вертолеты Chinook и сверхлегкие новейшие гаубицы М-777 калибра 155 мм. Отмечается также, что военнослужащие получили штурмовые винтовки SIG Sauer 716 американского производства.

«Все подразделения, включая боевые части и части обеспечения, полностью готовы и оснащены», — заявил главком Восточного командования ВС Индии генерал-лейтенант Манодж Панде.

Ранее сообщалось, что российский ЦНИИ «Электроприбор» установит на индийские подводные лодки новейшие приборные комплексы. Стоит отметить, что США пытаются втянуть Нью-Дели в противостояние с Китаем, передает «Царьград».

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