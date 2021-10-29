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Чудо-сосна выросла на развалинах недостроенного дома в Ялте
Видео

Дерево росло на вершине бетонного строения, которое планировали снести. Чтобы не повредить растение, рабочие провели целую спасательную операцию для пересадки в городской сквер.

История маленькой сосны, которая выросла на вершине бетонного столба на улице Тимирязева в Ялте, потрясала многих жителей Крыма. Деревце мешало строительству школы, рабочие не решались сносить столб во время расчистки территории. В итоге в администрации Ялты приняли решение сохранить растение и аккуратно пересадить его в подходящее место.

В результате сосну вместе с корнями извлекли с бетонной конструкции. Во время операции рабочие использовали подъемный кран. Новым домом растения стала территория сквера Данилевского, там за ним будут присматривать и ухаживать работники Зеленстроя.

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дерево ялта спасение сосна
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