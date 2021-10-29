Чудо-сосна выросла на развалинах недостроенного дома в Ялте

Дерево росло на вершине бетонного строения, которое планировали снести. Чтобы не повредить растение, рабочие провели целую спасательную операцию для пересадки в городской сквер.

История маленькой сосны, которая выросла на вершине бетонного столба на улице Тимирязева в Ялте, потрясала многих жителей Крыма. Деревце мешало строительству школы, рабочие не решались сносить столб во время расчистки территории. В итоге в администрации Ялты приняли решение сохранить растение и аккуратно пересадить его в подходящее место.

В результате сосну вместе с корнями извлекли с бетонной конструкции. Во время операции рабочие использовали подъемный кран. Новым домом растения стала территория сквера Данилевского, там за ним будут присматривать и ухаживать работники Зеленстроя.