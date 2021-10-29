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Банк России зафиксировал появление нового типа финансовых пирамид

  /   Обновлено: 29 октября 2021 10:18
Экономика
Банк России зафиксировал появление нового типа финансовых пирамид
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 октября. Распространение нового типа финансовых пирамид зафиксировал Банк России. Мошеннические схемы представляют собой «онлайн инвестиционные игры».

Финансовые пирамиды замаскированы под игровые экономические проекты, участники которых могут выводить деньги. Для этого им необходимо привести в игру как можно больше людей, как правило, родственников и знакомых, передает INFOX.

Когда приток новых игроков заканчивается, проект сворачиваются, при этом теперь уже деньги из него вывести нельзя.

Кроме того, злоумышленники освоили технологию Deepfake, благодаря которой они могут подделывать голоса абонентов. Также мошенники научились использовать целевые атаки с подменой контактов близких людей и даже организаций.

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мошенник онлайн пирамида
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