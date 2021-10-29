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Мужчина научился рисовать картины с помощью бактерий
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Иракский лаборант и художник Мустафа аль-Ясири смог совместить свой научный опыт с художественным талантом. Мужчина овладел новым видом искусства — рисованием с помощью бактерий.

В лаборатории Мустафы аль-Ясири можно встретить не только пробирки с колбами, измерительные приборы, газовые горелки и микроскопы, здесь также есть холсты и кисти с красками, что редкость для обычного лаборанта. Парень увлекся необычным видом искусства — рисованием с помощью бактерий.

«Во время наших опытов мы наблюдали за бактериями, за их цветами. Порой мы видели необычные результаты и новые формы бактерий. Честно говоря, это побудило меня рисовать», — сказал аль-Ясири.

По словам Мустафы, необычное хобби помогает работе, ведь каждый рисунок, созданный при помощи бактерий — это всегда новый эксперимент, который дает новые знания и открывает возможности для более широкого изучения микроорганизмов.

«Чаши с агаром, которые я использую для рисования, — это списанные рабочие инструменты, уже непригодные для опытов. Согласно лабораторному протоколу, они должны быть уничтожены, но я их активно использую, и это дает мне новые научно-технические результаты», — отметил лаборант.

Каждый новый рисунок появляется на желе агара не сразу, а только после того, как он помещен в инкубатор на целый день. Это усложняет задачу и заставляет лаборанта-новатора каждый раз проявлять творческую и художественную фантазию.

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