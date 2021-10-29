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Корвет ВМФ России уничтожил учебные цели из артустановок в Японском море

  /   Обновлено: 29 октября 2021 10:02
Армия
Корвет ВМФ России уничтожил учебные цели из артустановок в Японском море
Федеральное агентство новостей

Вилючинск, 29 октября. Экипаж корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в ходе учений в Японском море уничтожил воздушные и надводные цели огнем из артиллерийских установок.

Командир корабля капитан 3-го ранга Андраник Шишмонян рассказал, что роль вражеской боевой единицы выполнял морской щит-мишень. Цель была уничтожена огнем из артиллерийской установки А-190. Расчеты комплекса АК-630 также уничтожили макеты плавающих мин комплекса и отразили атаку средств воздушного нападения условного противника.

Отмечается, что экипаж корвета ВМФ РФ отработал алгоритм действий по применению противокорабельного комплекса «Уран» по морской цели с выполнением электронных пусков. В рамках маневров вертолет Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота также выполнил тренировку взлета и посадки на палубу боевого корабля на ходу.

Ранее сообщалось, что боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» провели тактические учения по прикрытию подводных сил на Камчатке. Масштабные маневры подразделений ПВО также состоялись в Астраханской области, передает «Царьград».

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учения тихоокеанский флот вмф россии
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