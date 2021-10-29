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Разведка Южной Кореи опровергла слухи о двойнике лидера КНДР Ким Чен Ына
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о двойнике лидера КНДР Ким Чен Ына
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Сеул, 29 октября. Южнокорейская разведка развеяла слухи о двойнике лидера КНДР Ким Чен Ына с помощью использования искусственного интеллекта. Об этом сообщили в агентстве Associated Press.

Северокорейский лидер похудел на 20 килограммов, что породило домыслы о двойнике, который появляется на публике вместо политика. Однако специалисты разведки провели анализ и выяснили, что на снимках и видео действительно сам Ким Чен Ын.

Изменение в его внешности объясняются сильным похудением, однако проблем со здоровьем у лидера КНДР нет.

«Потеря веса, вероятнее всего, является результатом его усилий по улучшению своей формы», — предположили эксперты.

Лидер КНДР продолжает обычную общественную деятельность и никаких необычных деталей в его поведении или внешности не замечено.

Ранее сообщалось, что Китай призвал к сдержанности после ракетных пусков КНДР. Пекин советует всем сторонам на Корейском полуострове сохранять спокойствие.

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Ким Чен Ын кндр искусственный интеллект
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