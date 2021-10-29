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Политолог Ермолаев назвал украинцев при Зеленском «крепостными гражданами»
Политика
Политолог Ермолаев назвал украинцев при Зеленском «крепостными гражданами»
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 29 октября. Из-за политики президента Украины Владимира Зеленского граждан урезают в правах по конституции и преследуют за попытку их отстоять, заявил политолог Андрей Ермолаев.

Как отмечает глава Института стратегических исследований «Новая Украина», сейчас в стране все чаще используется термин «крепостные граждане», когда гражданин страны имеет декларированные права и свободы по Конституции страны, но ему эти права преднамеренно урезали.

«Более того, он преследуется за попытку свои права отстоять. Анализируя эту проблему, мы пришли к тому, что на самом деле проблема крепостного гражданства распространяется практически на всех украинцев», — высказался Ермолаев.

Украинцы постепенно начинают мириться с тем, что в стране стало нормой нарушение прав граждан и ограничение свобод. Власти Украины тем временем пытаются убедить людей, что можно нарушать все статьи конституции, заключил Ермолаев.

Ранее политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев заявил, что Зеленский совершенно не толерантен к альтернативным точкам зрения, он не терпит здравой оппозиции вокруг себя и появления новых потенциально сильных политических лидеров. Это может говорить о появившейся неуверенности и даже паранойе, когда человек везде видит заговоры.

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