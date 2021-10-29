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Черно-белая окраска гигантских панд обеспечивает им маскировку в природной среде обитания

  /   Обновлено: 29 октября 2021 09:52
Наука
Черно-белая окраска гигантских панд обеспечивает им маскировку в природной среде обитания
комитет по туризму Москвы  /  Михаил Бибичков

Москва, 29 октября. Ученые из Великобритании, Китая и Финляндии выяснили, почему гигантские панды имеют черно-белую окраску. Специалисты пришли к выводу, что мех необходим животным для защиты.

По словам исследователей, большинство животных спасаются в дикой природе от хищников при помощи коричневых и серых расцветок, однако есть и те, которые используют контрастную окраску — зебры, скунсы, косатки и панды. Эксперты проанализировали множество сделанных в естественной среде обитания фотографий панд. Так они узнали, что шерсть млекопитающих сбивает с толку хищников, создавая зрительное искажение.

«Результаты полностью опровергают миф о заметности гигантских панд в своей естественной среде обитания», — сказано в пресс-релизе исследования.

Специалисты полагают, что контрастные пятна являются элементом деструктивной окраски, которая позволяет нарушать очертания животного. Так, хищник издалека не может понять с кем именно он имеет дело.

Ранее сообщалось, что ядовитые клыки у змей образовались из-за особенностей их зубов. Исследование провели ученые из Университета Флиндерса и Южно-Австралийского музея.

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