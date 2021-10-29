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Утерянный «Женский портрет» художника Климта представили в Риме
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Утерянный «Женский портрет» художника Климта представили в Риме
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Картина Густава Климта «Женский портрет» была похищена из Галереи Риччи Одди в Пьяченце более 20 лет назад. В итоге полотно при загадочных обстоятельствах обнаружили в стенах того же музея.

В Римском музее в Палаццо Браски открылась выставка Густава Климта. На ней представили несколько известных картин знаменитого австрийского художника, а также ставший легендарным «Женский портрет», который долгие годы считался утерянным.

«Портрет дамы. В течение 22 лет он был утерян. Это одно из самых востребованных произведений искусства в мире. С той же тайной, которой оно подверглось во время утраты, оно вернулось в галерею Риччи Одди. Это загадочная картина, потому что она представляет собой двойной портрет», — сказал советник по культуре Джонатан Папамаренги.

«Портрет дамы» — это небольшая картина в зеленых тонах, она пропала без вести в 1997 году, а затем вновь была обнаружена в саду галереи Риччи Одди при загадочных обстоятельствах в 2019 году.

«Она была найдена в кладовой внутри садовой стены. Портрет был отреставрирован и возвращен как одна из работ Климта. Наконец-то картина выставлена на всеобщее обозрение», — сказал руководитель департамента культурного наследия Рима Мария Виттория Марини Кларелли.

Густав Климт написал «Женский портрет» в период с 1916 по 1917 годы. Картина была куплена коллекционером Джузеппе Риччи Одди в 1925 году и с тех пор хранилась в галерее, пока не была утеряна.

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